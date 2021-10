Tänavu toimuvad kohaliku omavalitsuse valimised esimest korda koroonakriisi oludes. Sellega kaasnevate ohutusmeetmete kõrval on valija elu ka pisut lihtsamaks läinud. Et paberi asemel on kasutusel elektrooniline valijate nimekiri, saab tartlane hääletada igas linna valimisjaoskonnas terve järgmise nädala jooksul, olenemata elukohast.