Tubina festivali korraldajad eesotsas kunstilise juhi Mihhail Gertsiga on märkinud, et aastatel 1920–1940 oli Tartu kultuurielu erakordselt kirev ja kogu kultuuriloos määrava tähtsusega: muusika­elu koondus Heino Elleri õpilaste ümber, tegutsesid luulerühmitus Arbujad, kunstiühing Pallas ja kutseline teater Vanemuine. Esimese Tubina festivali alapealkirjaks on pandud «Sild», et niiviisi taaselustada sõjaeelse Tartu kultuurisära.