Autovabaduse puiestee eduloo tugevusena toodi välja kohaliku kogukonna ja turismi turvalist elavdamist keerulisel ajal läbi erinevate sektorite koostöö. Lisaks peeti oluliseks ka keskkonnaalase teadlikkuse tõstmist ning seda, et Autovabaduse puiestee eduloost on ka teistel sihtkohtadel palju õppida ning seda on lihtne järele teha.