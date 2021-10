Esimeses kolmes saates vahetavad mõtteid toimetuse määratud paarid: Tõnis Lukas (Isamaa) vs. Jaan Toots (Keskerakond), Loone Ots (EKRE) vs. Urmas Klaas (Reformierakond) ja Kristina Kallas (Eesti 200) vs. Lemmit Kaplinski (SDE). Minisarja lõpetab saade, kus kandidaatidest löövad kaasa Johanna Maria Tõugu (Rohelised), Urmas Heinaste (Tulevikuerakond) ja Jürgen Hendrik Voitka (üksikkandidaat).