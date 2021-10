Tartu politsei otsib kaduma läinud 70-aastast Arvot

Täna, 4. oktoobril sai politsei teate, et Tartus Kaunase puiesteel ei ole päevi koju tagasi tulnud 70-aastane Arvo. Teada on, et mees lahkus kodust laupäeval, 2. novembri pärastlõunal kella 12-14 vahel. Seni kogutud infole tuginedes võib mees kõrvalise abita ohtu sattuda. Telefoni ja teisi isiklikke esemeid tal kaasas ei ole.