Tõnis Lukas: Tartu pealinnaks, Eesti tasakaalu huvides

Tartul on suur roll nii Eestis kui ka kogu Põhja-Euroopa tähenduses. Aga seda suurt rolli ei saa täita, olles ise väike. Tartu peab saama suuremaks, s.t ta peab suutma oma rolli kanda, ja seda ta suudab siis, kui ületab takistused sel teel. On loomulikud takistused ja on kunstlikud takistused. Vähemasti need viimased tuleb lähiajal kõrvaldada, muidu võib Tartu tähendus hakata järsult langema.