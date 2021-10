Nõiamärkide maalijat hakkasid võluma päike ja maastikud

Turu on 2016. aasta isikunäituse «Õnnemärgid, nõiamärgid» tutvustuses kirjutanud, et rahvausundis sümboliseerisid erinevad kujundid üleloomulikke jõude ning neile omistati erakordset väge. «Mustreid vaadeldes näeme, kui salapärane on olnud meie esivanemate mõttemaailm,» lisas ta.