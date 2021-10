Viimase pooleteise kuu jooksul on märgatavalt sagenenud rattavargused, alates augustist on Tartu linnas kaherattalisi ära viidud poolesaja kanti. Lõuna prefektuuri varavastaste kuritegude menetlusgrupi juhtivuurija Tauno Pärli sõnul on inimesed muutunud oma jalgrataste suhtes hooletumaks: jätnud need teinekord päevadeks lukust lahti ja linnatänavale seisma.