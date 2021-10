Keeleoskust läheb vaja tööl, et suhelda klientidega ja pakkuda paremat teenindust. Võib juhtuda, et ettevõttes on suur venekeelsete töötajate osakaal, näiteks pärit Venemaalt ja Ukrainast. Siis kulub vene keele oskus ära, et ettevõtte sisesuhtlus toimiks kõiki töötajaid kaasavalt. Vene keelt on vaja selleks, et mõista Eesti venekeelse kogukonna mõttemaailma. Igas seltskonnas saadakse kiiremini omaks, kui selle keelt vallata. Ja loomulikult on vene keelest kasu Venemaal ja Ida-Euroopas reisimisel või töötamisel.