Valgus on nähtus, millest hakatakse puudust tundma, kui seda enam ei ole. Seetõttu oli selle aasta fotokonkurss pühendatud just valgusele. Selle raames oli osalistel võimalus märgata ja jäädvustada nii looduslikku kui tehislikku valgust – milliseid emotsioone, hetki ning mänge see linnakeskkonda lisab. Fotograafilises mõttes on valguse kui põhielemendi pildistamine suur katsumus.