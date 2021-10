«Arusaam eestlastest kui metsarahvast on praeguseks nii levinud, et keegi ei mõtlegi selle peale, kust see pärit on,» ütles Remmel. «Meie uurimuse keskmes oli küsimus, millal selline arusaam kujunes ning mis tegurid selle arengut mõjutasid.»