Ajaleheintervjuus ütleb üksikkandidaat Tartu volikokku Jürgen Hendrik Voitka (TPM, 23.9), et kõik tudengid, kes Tartusse on tulnud, ei tohiks pärast õpingute lõppu Tartust ära minna, neid tuleks siin kinni hoida. Abivahendina näeb ta, et tudengeid tuleb meelitada end tartlaseks registreerima ja selle eest tuleb hüvesid pakkuda, tasuta asju.