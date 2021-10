Et Isamaa liikmed püüavad tõestada konkurentide tegelikke elukohti, tõstatas Saar seepeale küsimuse, et kui seaduspärane üldse on tegeleda tõendite kogumisega kellegi elukoha kohta.

«See on justkui ebaseaduslik jälitustegevus, see nõuab omaette õiguslikku analüüsi,» lisas ta.

Elva vallasekretär Salle Ritso ütles, et vald saab lähtuda vaid rahvastikuregistri kandest ning muul moel pole võimalik elukohta kontrollida. Ritso ei pea võimalikuks, et kohus kaebajatele õiguskaitse annaks, sest kui praegu on vaid üks seltskond, kes kaebab, siis põhimõtteliselt võivad homme teha järgmised samalaadse kaebuse.

«Ja kõikidele antakse õiguskaitse? Nii ei toimukski Eestis valimisi,» sõnas Ritso. Ühtlasi lisas ta, et hetkel ei ole alust väita, et tegeliku elukoha ja rahvastikuregistri kande lahknemine kuidagi riivaks kaebajate õigusi. «Eks kohus otsustab,» võttis ta kokku.

Pada sõimab katelt

Ritso sõnas, et kuigi praegu on võetud sihikule vaid mõned konkreetsed isikud, siis tõenäoliselt on igal pool Eestis valimisnimekirjad selliseid inimesi täis. «Füüsiliselt ei ole võimalik minna kellegi ukse taha ja kontrollida, kas ta ikka elab seal,» ütles ta.

Elva vallavanemale Heiki Hansenile (RE) jääb arusaamatuks Isamaa liikmete püüdlus muul moel kellegi tegelikku elukohta välja selgitada, kui seda on rahvastikuregister. Seda enam, et tema sõnul on sihikule võetud just need kandidaadid, kes on olnud vallale väga pühendunud ja palju head korda saatnud.