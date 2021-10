Üks teos valgete plärakatega on kunstniku sõnul valminud koostöös linnalindudega. Sellel on kaks pealkirja: ingliskeelne «Shit Happens» ja eestikeelne «Sitta juhtub». Mõnegi töö nimi lähtub tekstiilinduses kasutatavatest mõistetest. Mitmed tööd on seotud Tartu majade ja tänavanimedega, justkui päris vesi väreleb seinatekstiilil «Emajõgi 20200919_103033». Ühe näituseruumi seinad on kaetud piltidega Karlovale ja Supilinnale iseloomulikest kallereidest.