«Selle asemel, et peatusest edasi sõita, tuli bussijuht juba ärritunult meie juurde, karjus ja vehkis kätega,» kirjeldas Tartu linnavolinik Andrus Punt olukorda. Bussijuht ropendas, sõimas kampaaniat teinud reformierakondlasi ja muuhulgas sarjas peaministrit. «Meie jaoks oli tema agressiivne hääl ja käitumine väga hirmutav,» rääkis Punt.

«Oleme õppinud kampaaniat tehes, et kui ise jääd rahulikuks, siis inimene vastu ka rahuneb, see on loomulik reaktsioon, aga bussijuht ei rahunenud ja jätkas,» rääkis Punt.