Täna, 30. septembril kella 16 ajal sai politsei teate, et Valeri läks lähedasega keskpäeval poodi. Ajal, mil lähedast tabas terviserike ja kiirabi temaga tegeles, kõndis Valeri sealt ära ja tema asukoht jäi teadmata. Politsei on sama meest viimastel aastatel korduvalt taga otsinud põhjusel, et Valeri lahkub meeltesegaduses kodust ega oska enam tagasi minna.