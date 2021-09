Vambola Paavo: vältige ummikuid ja ongi puhtam õhk

Aga palun olge head, tehke Tartu liiklus sujuvaks ja vältige ummikuid ning meil juba ongi puhtam õhk. Näiteks kaks kilomeetrit pikal lõigul kaubamaja juurest Lunini ristmikuni on kümme foori. Riia ringini tuleb kolme kilomeetri peale neliteist foori. Iga 200 meetri tagant on sunnitud peatus, tühikäigul mootor ja heitgaasid, bensiinikulu pidurdamisel. On vist palju!