«Volikogu liikmete tasu väljendab selgelt meie suhtumist esindusdemokraatiasse,» põhjendas ta, miks teemat tuleb tähtsaks pidada. Ta võrdles, et Tartu linnavolinik saab töö eest laias laastus sada eurot kuus ja tasu ei maksta nende kuude eest, mil istungeid pole. Kaplinski lisas, et praegu näib konsensus olevat, et istungitasu edaspidi eraldi ei arvestata, sest eeldus on, et volikogu liige ei tee tööd üksnes istungil, vaid ennekõike väljaspool seda.