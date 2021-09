Gildi tervisekeskuse ning esmaspäeval avatava Raatuse tervisekeskuse juht Mihkel Lember sõnas, et kolimise kõige keerukam etapp on just sel nädalavahetusel. «Me ei saanud kõike korraga varem kolida, sest arstide vastuvõtud ei tohi katkeda,» sõnas Lember. «Seetõttu suurem osa asju ja tehnikat veetakse Raatuse tänavale just nädalavahetusel, et esmaspäeval saaks töö seal jätkuda.» Kõige keerulisem on Lemberi hinnangul arvutisüsteemi käivitamine. «See on paras pusle, nädalavahetusel tuleb sellega tegeleda, aga küll me hakkama saame, oleme end aegsasti ette valmistanud,» rääkis ta.