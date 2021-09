Hetkel on viiruse levik Lõuna-Eestis kõige kriitilisem, siin on nakatumiste arvu poolest olukord hullem kui teise laine kõige raskemal perioodil. Oleme väga raskes seisus, levik on lai, vaktsineerimise näitajad ei ole sugugi nii head, et sellele piiri panna. Kui tahame hoida end avatuna, siis see on valikute küsimus: kas me aktsepteerime, et viirus saab pea piiranguteta levida, või seame endale sihi, et püüame nakkusega mitte niisama koos elada, vaid olla sellest üle.