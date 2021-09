Inimesegeneetika konverentsi teemad on mitmete haiguste, viljatuse, bakterite ja viiruste geneetika

Eesti inimesegeneetika ühing esimehe Neeme Tõnissoni sõnul püüavad nad soodustada geneetika-alase teabe ja kirjaoskuse laiemat levikut Eesti ühiskonnas. Konverentsiga seonduv info on leitav kodulehelt https://estshg.ut.ee/konverentsid . Sealt leiab ka reaal-ajas jälgimiseks vajaliku lingi, konverentsi ajakava ja ettekannete teemad.

Aastakonverentsi peateemad on seotud onkoloogiliste haiguste, aju- ja psühhiaatriliste haiguste, viljatuse, bakterite ja viiruste geneetikaga. Sõna saavad noorteadlased ja arutletakse teadusmahuka ettevõtluse teemadel.

Lektorid on arstid Jana Jaal ja Kersti Oselin ning Astrid Murumägi, Jaan-Olle Andressoo, Kelli Lehto, Mari Sepp, Maido Remm, Elin Org, Margus Varjak, Tanel Tenson, Triin Laisk, Pille Hallast, Mario Plaas, Reet Kurg, Petri-Jaan Lahtvee, Tõnu Esko, Sven Parkel, Katrina Laks, Daniel Löfgren, Marina Loid, Denis Belitskin ja Ellen Rebecca Kruuse.

Eesti inimesegeneetika ühing on loodud 2000. aastal ja koondab geneetika, genoomika, geenitehnoloogia ja nende siduserialade teadlasi, eksperte, ettevõtjaid, meedikuid ja tudengeid. Ühingu tava on korraldada igal aastal eestikeelne teaduskonverents, mis on kogukonna üks laiapõhjalisemaid ja mõjukamaid teadusfoorumeid Eestis.