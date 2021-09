18-aastane Mihkels on treeninud suure osa oma elust TÜASKi jalgrattatreeneri Caspar Austa käe all, viimased kaks aastat Itaalia treeneri Fabrizio Bicio Maesani juhendusel. Austa roll on aga tema elus endiselt suur ning nõu annab treener sõitjale endiselt.