Erkki Bahovski: igaühe Tartu

Kuid on ka teisi arvamusi – nii on koguteose «Eesti ajalugu» III köites kirjas, et Emajõe Ateena nime pani Tartule hoopis 1632. aastal Tartu ülikooli ajalooprofessor Friedrich Menius. Nimelt esineb Emajõe Ateena tema «Jutustuses Tartu ülikooli inauguratsioonist». Niisiis on Emajõe Ateena sünniloost vähemalt kaks versiooni ja ilmselt leiab neid veelgi.