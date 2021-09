Endine abilinnapea ei nõustu ringkonnakohtu otsusega

Semilarski süüd karistuse mõistmisel hinnates nimetas kohus, et ta rikkus toimingupiirangut suisa kaheksa korda, sealjuures hääletas lubamatul moel tervelt kümme korda. Semilarski küll arvas, et ta käitub õigesti, ent kohus leidis, et kõrge ametnikuna pidanuks ta endale seaduse selgeks tegema. Kohus rõhutas, et seaduse mittetundmine teda vastutusest ei vabasta.