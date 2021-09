Vanemuise balletijuht Mare Tommingas tõdes, et Tšaikovski muusika oli talle ainuke sügav põhjus, miks «Luikede järve» Vanemuises teha. «Kui jätta kõrvale klassikalise balleti esteetika, ilu ja paatos ning avada oma meeled selle teose muusikale, avaldub midagi palju enamat kui 32 fueteed või «Väikeste luikede tants». Petr Zuska on lavastaja, kes läheb selle loo ja muusika dramaturgias sügavuti, toetudes Tšaikovski helikeele erakordsetele värvidele ja energiale,» lisas ta.

Petr Zuska kinnitas, et tema lavastus on tõesti teistsugune ning ta palub publikul teatrisaali tulla ootustevabalt. ««Luikede järv» ei ole puutumatu, see on avatud igasugustele lähenemistele,» lisas lavastaja ja koreograaf. «Kuigi «Luikede järv» on üks maailma tuntuimaid ja olulisimaid ballette, on 21. sajand paratamatult hoopis teistsugune võrreldes ajaga, mil Tšaikovski oma muusikat kirjutas.»