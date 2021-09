Eveliis Padar: peame rääkima LGBT õigustest

Linnakeskkond ei ole üksnes füüsiline keskkond. Loomulikult on tore, kui meil on korras teed, hästi toimiv ühistransport ja ladus rattaliiklus. On aga veel miski, mis määrab, kas peame elukeskkonda meeldivaks, kutsuvaks ja toetavaks. See on turvalisus, sallivus ja osadustunne – teadmine, et oled oma kodulinnas hoitud ja märgatud. Erinevalt füüsilise ruumi korrastamisest võtab vaimse ruumi korrastamine linna eelarveridadelt võrratult vähem ressurssi ning linnakodanike kaasamine ja märkamine algab ennekõike meeleseisundist ja poliitilisest tahtest.