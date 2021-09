Oma neljandatel olümpiamängudel võistelnud sulgpallur Raul Must avaldas arvamust, et kogemusega võib kõigest probleemsest hoolimata rahul olla. «Ütleks, et ei olnud väga kehv kogemus – kuigi söögisaalides olid plastseinad, et võõrastega ei saaks rääkida ning mask pidi kogu aeg ees olema,» lausus ta.

Must nentis, et koroonaviirus on nüüdseks kõikjal maailmas probleeme põhjustanud juba päris pikka aega ja olukord pole inimestele uudne. «Eks saadakse aru, et siiani on viiruse levik olnud tõsine ning kõik me peame reegleid järgima, et haigus ükskord kaoks.»