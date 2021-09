Tartu ettevõte TBD-Biodiscovery arendab ja toodab ravimite toimeaineid ja teisi keerulisi keemilisi aineid juba aastast 2006, kuid viimaste aastatega on ettevõte mitu korda kasvanud. Asutaja ja juhatuse liikme Andrus Tasa sõnul on see ühest küljest hästi tehtud töö tulemus, teisalt võib aga öelda, et õige aeg jõudis lihtsalt kätte.