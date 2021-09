Degritteri meeskonnal on läinud õnneks turgu hästi tunnetada ja seetõttu on ettevõtte kurss püsinud ootuspärane. Pildil Uku Pütsepp, Kalver Sild, Kätlin Verbu ja Hindrek Reiman. FOTO: Margus Ansu

Degritter on niši-idufirma, mille kamp noori lõi 2016. aastal, nad on välja töötanud pesumasina, mis peseb puhtaks hoopistükkis määrdunud vinüülplaadid. Kui viimase kolme aastaga on ettevõtte käive ja müük tublisti kasvanud, siis tõelise arenguhüppe tõi väikese tagasilöögi järel üllatuslikult pandeemia.