Mitte keegi ei võinud kindel olla selles, et 2020. aasta suvel Tartus avatud näitust «Ahhaa, foobiad!» saadab edu. Soovida võis seda muidugi, sest keda ei erutaks veri, ämblikud, kõrgus, surm, tuli, sõda, äikesetorm… Igaüks kardab midagi, ja see peaks müüma.