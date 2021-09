Kõik see tegevus eeldab kohtumisi ja suhtevõrgustike olemasolu, mis viimastel aastatel on nõudnud muutmist ja tegevuse suunamist veebipõhistesse kanalitesse. Siinkohal oleme tänulikud oma klientidele, kes on olnud paindlikud ja võtnud omaks teistmoodi korraldatud nõustamisteenuse ja koolitused.

Koroonalainetest hoolimata on toimunud väga palju ettevõtetevahelisi kohtumisi. Tööstusettevõtetele suunatud konverentsil Smart Manufacturing Meetup (SMM) osales üle 147 rahvusvahelise tootmisettevõtte. Konverentsi väärtuseks on läbi aastate olnud praktilised ja südamest südamesse vestlused juhtivtöötajate vahel nii laval kui ka kohvipauside ajal. See on koht, kus avastada uusi aspekte valdkonnas, milles tootmisettevõtete juhid ja valdkonna eksperdid elavad, töötavad ning usuvad sellest kõike teadvat. Aga SMM suudab igal aastal panna kõigele sellele hoopis teise nurga alt vaatama ja midagi uut avastama.

Augustis peetud sTARTUp Day oli ainus sel aastal toimunud suurem idufirmade ja ettevõtete konverents Baltikumis. 3100 müüdud piletit, 330 osalenud iduettevõtet, 200 investorit, auhinnafond kokku 600 000 eurot sündikaatinvesteeringutena. Need arvud räägivad enda eest. sTARTUp Day konverents on vaieldamatult kujunemas Tartut, Tartumaad, Lõuna-Eestit ja kogu Eestit parimast küljest tutvustavaks visiitkaardiks.

Ettevõtjad kohanevad edukalt muutuva väliskeskkonnaga ja muutused on kaasa toonud ettevõtete keskendumise toodete väljaarendamisele. Eesti ettevõtlust on viimaste aastateni iseloomustanud kapitali mahutamine materiaalsesse põhivarasse. Oleme olnud väärtusahela arengumudeli madalamal astmel ehk tihti allhankija või tunnustatud tarnija rollis. Viimastel aastatel on toimunud muutus. Järjest rohkem on ettevõtjaid, kes julgevad unistada enda toodete arendamisest ja nendega välisturgudele liikumisest. Investeeringute fookus on liikunud materiaalsest põhivara investeeringutest inimkapitali ning teadus- ja arendustegevusse.

See muudatus on kaasa toomas Eesti ettevõtluskeskkonna muutumise üldisemalt. Oleme saamas allhankijast innovaatoriks.