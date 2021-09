Ettevõtlikkuse ärgitamist alustame juba üsna varakult – lausa algkooliõpilastest. Õpilasfirmade tegevus on muutunud väga populaarseks ja on selgelt näha, et ettevõtlikkus on ka Tartus kiiresti kasvav trend. Ettevõtlikke väärtusi kannab ka meie iga-aastane, juba 4. oktoobril algav ettevõtlusnädal, millega soovime ärgitada ettevõtlik olema selle sõna kõige laiemas mõttes kõiki – mitte ainult juba tegutsevaid ettevõtjaid, vaid ka neid, kes plaani peavad ja unistavad. Tehkem oma unistused teoks!

Tartus on tugev inkubatsioonivõrgustik ja tugi alustavatele ettevõtetele, olgu siis loome-, rohe-, kosmose-, filmitööstuse-, aga ka teistes valdkondades. Sel aastal tõusis Eesti suurimate ükssarvikute arvuga riigiks Euroopas, lausa seitse ükssarvikut. Kasvatame järgmised ükssarvikud just Tartust!

Teame, et tööstusettevõtete üks suurimaid valukohti on sobiva tööjõujärelkasvu puudus ning vajalike investeeringute leidmine ettevõtte äriprotsesside digimiseks. Seepärast plaanime edaspidi veelgi tihedamat koostööd Tartus tegutsevate haridusasutustega tööstuse vajadustele vastavate haridusprogrammide arendamisel. Samuti jätkame 2019. aastal alustatud digimistoetust, mis toona avati just ettevõtjate tagasiside ja vajaduste põhjal.

Tartu väärtused on rohelus, rahvusvahelisus, kompaktsus ja turvalisus ning nende säilitamine tehnoloogiajastul tähendab linnalt tarku otsuseid. Tartu eesmärk ei ole võidurelvastumine targa linna tiitli nimel, kus suur osa linnast on automatiseeritud, vaid paista silma targa mõtteviisiga ja kaasata elanikke linnakeskkonna arengusse – linna fookuses on inimesed. Linn ei hakka teistmoodi toimima, vaid siia integreeritakse lahendused, mis sobivad kokku Tartu kui targa linna identiteediga ja toetavad seda. Tartu kui nutikas linn mõtleb pidevalt innovaatilistele lahendustele, kuidas aidata kaasa tarkade töökohtade loomisele, muuta linnakeskkonda paremaks, käivitada, katsetada, arendada.

Tartu on tark linn juba aastast 1632 ja tänapäevaks on linnas välja kujunenud tugev koostöö ülikoolide, avaliku sektori ja ettevõtluskeskkonna vahel, mis on üks põhjusi, miks Tartu ettevõtted on edukad informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogias, meditsiinis ja biotehnoloogias, metalli- ja puidutööstuses, aga ka tulevikutehnoloogiates nagu roheenergia ja kosmosetehnoloogia. Tegelikult on kõik sektorid meie piirkonna arengu seisukohast väga olulised. Meie ettevõtluse pale on üsnagi kirev, aga see just muudabki ühe regiooni majanduse eriliseks ja tugevaks, võimaldab luua sünergiat, põnevaid lahendusi ja tooteid, aga hoida majandust tasakaalus ka surutiste ajal.

Oleme uhked Tartu tarkade ettevõtete üle – esindagu nad mistahes sektorit. Targalt saab toimida kõigis valdkondades, ka Tartu linnale nii traditsioonilistes, nagu puidu- või metallitööstuses, kus juba praegu on meil maailmatasemel tehnoloogiate ja mõtteviisiga toimivaid tarku ettevõtteid. Aga sama hästi ka teenusmajanduses ja toitlustuses, kus nutikuse ja pealehakkamisega on võimalik tõusta rahvusvahelisele areenile ka Tartus toimetades. Eriti toredad on näited, kus uuendusmeelsed ettevõtted, mis regiooni luuakse, aitavad lahendada mõnd linna ees seisvat probleemi, olgu see siis kliimamuutused, vananev rahvastik või jäätmekäitlus jne. Need on kõik valdkonnad, kus lahendused on eriti oodatud.