PIDULIKUD PILDID ⟩ Lydia hotellis korraldatud šikil peol jagati Tartu ja Tartumaa ettevõtlusauhindu

Nii nagu eelmisel aastal, peeti ka sel korral koroonaaja mõjul pidu pigem väiksemas vormis. Tunnustuse pälvisid nii need, kes paistsid parimatena silma heade mulluste majandusnäitajate poolest, aga ka need, keda hindasid kiituse vääriliseks valdkonnaspetsialistid.

Tartu ja Tartumaa parimate ettevõtete tunnustamise traditsioon ulatub juba 1990. aastate teise poolde – aega, mil Eesti ettevõtlus erines praegusest kui öö päevast. Hulk toona määrava tähtsusega tegusid teinud ettevõtjaid on endiselt mõjukad, ent lisandunud on ka palju uusi. Ettevõtted on muutunud rikkamaks, aga enamasti ka nutikamaks, vastutustundlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. Nagu pandeemiaaeg on kinnitanud: võime vaadata rasketele aegadele vastu enesekindlamalt kui kunagi varem.

Seekordsel auhindamisel paistsid enim silma kaks ettevõtet. Esiteks AS Go Bus, mis lõi eelmisel aastal piirkonnas enim uusi töökohti ja oli ühtlasi kiireima kasvuga suurettevõte. Teiseks OÜ Solis BioDyne, mis kerkis esile suurima ekspordikasvatajana, kiireima kasvuga väikeettevõttena ning edukaima meditsiini ja eluteaduste valdkonna ettevõtjana. Koos nendega pälvib kiituse veel terve hulk firmasid eri eluvaldkondadest, alates toiduainetööstusest ning lõpetades teaduse viimasel sõnal tuginevate meditsiiniinnovaatoritega.

Tänavuse ettevõtluskonkursi tulemustes on selgelt tunda koroonaaja mõju. Nii on tugevalt esindatud biotehnoloogiasektor. Samuti on mitmed edukaks osutunud algatuste eestvedajad võinud öelda, et just koroonakriisiga kaasnev on neile pärast väikest tagasilööki ja ehmatust andnud sootuks uue arenguhoo.