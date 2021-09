Tartu Raadioga ametlikult novembris 1991 liitunud, aga enne seda mitteametlikult koos Urmas Toomingaga sama raadiojaama tehniliselt üles ehitanud Meelis Michelson tegi enne seda Tartus Sunlight raadiot. See sai alguse 24. novembril 1989 ja vaikis veebruaris 1990 võimude korraldusel, sest tegutses piraatraadiojaamana.

«Pärast seda ei jäänud mõte varna rippuma,» meenutas Michelson. «Koolivendade Hando Sinisalu ja Urmas Kolsariga sai arutatud, et võiksime kuidagi jätkata. Tegime tol ajal ka kooliraadiot Tartu 5. keskkoolis ehk praeguses Tamme gümnaasiumis.»

Et Lään oli samuti kohaliku raadio tegemise mõtteid mõlgutanud, asus ta tegutsema ja sai hakkama riiklikul kapitalil põhineva ettevõtte loomisega. Üheks osaliseks oli Eesti Raadio, mis tegutses Riia mäel tollase Eesti põllumajanduse akadeemia ühes tiivas. Sama tiiva kolmandal korrusel sai endale kitsa pika ruumi Tartu Raadio.

Meelis Michelson meenutas, et tema Sunlight oli kuulda alguses Tartu linna piires, hiljem aga ulatus veidi kaugemale. «Tartu Raadio alguses oli veel väga hea levi 25-30 kilomeetri raadiuses. Paremate antennidega kuuldi seda ka Viljandis,» lisas ta.

Vambola Paavo liitus Tartu Raadioga aastal 1992. Ta meenutas, et stuudio oli katuse all, aga reporterimaki kassetilt võeti salvestis suure lindiketta peale ümber keldris tehnikute ruumis. «Ja siis jooksid sellega ülemisele korrusele tagasi ja hakkasid selle lindi pealt saadet monteerima,» lisas ta. «Nii et kui oli mingi operatiivne lugu, läks ikka väga palju aega, enne kui selle sai uudistesaatesse panna.»