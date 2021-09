Tartu Postimees tõdes eelmisel nädalal ilmunud uudises, et lastega perede seas ülipopulaarne laulustuudio Laulupesa ei ole täiel määral järginud huvitegevusele seatud koroonareegleid, jättes tervisetõendi küsimata vanematelt, kes koos oma väikeste lastega septembris laulutundides osalesid. Nüüdseks on selgeks saanud, et stuudio ei rikkunud korda tahtlikult, vaid selle tõttu, et usaldas terviseametist antud aegunud juhist.