Andres Jaeger: kultuurilugu ja loodust tuleb Sanatooriumi pargis kaitsta

Ikka ja jälle tõuseb Tartus kõne alla Aino ja Oskar Kallase villa ja seda ümbritseva keskkonna – Sanatooriumi pargi – saatus. Oma kurvastuseks olen märganud, et paljud, eriti nooremad inimesed pole üldse või on väga vähe kuulnud nendest meie kultuuriloos omal ajal märkimisväärset rolli mänginud inimestest. Teatakse, et Aino Kallas oli tuntud kirjanik, kuid vähe teatakse ta loomingust. Veelgi vähem on kuuldud Oskar Kallasest ja tema teenetest Eesti Rahva Muuseumi loomisel.