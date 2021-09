Bolt käivitab uue toidukaupade tellimise teenuse ja lubab kauba kätte tuua 15 minutiga

Ettevõtte eesmärk on tellijale toidukaubad kätte tuua 15 minutiga, teatas Bolt. Lisaks Eestile on plaanis teenus peatselt käivitada teistes Balti ja Kesk-Euroopa riikides, samuti Rootsis, Portugalis, Horvaatias ja Rumeenias.

«Oleme seadnud endale eesmärgiks, et Bolt Market'ist tellitud kaup jõuaks kliendini 15 minuti jooksul. Kuna me alles alustame teenuse testimist ja poodide arv on väike, saame esialgu niivõrd kiiret kojuvedu tagada poest kuni viie kilomeetri raadiuses tehtavatele tellimustele. Kui poode tuleb juurde ja tekib ühtlasem katvus, väheneb kohaletoomise aeg ka teistes piirkondades,» märkis Bolt Marketi regionaalne juht Maxim Milashenko.