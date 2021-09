Tartus valmis vabaajaväljakute kaardirakendus

Tartu linnas asub ligi sada erinevat väljakut, kus on võimalik sportida, veeta aega laste ja peredega või treenida koeri. Valminud kaardirakenduses on iga väljaku puhul loetletud seal asuvad mängu- või spordivahendid ning iga väljakut illustreerib interaktiivne 360° foto.

Tartu abilinnapea Mihkel Leesi sõnul soovib ta, et nii tartlased kui ka linna külalised leiaksid endale siin meelepäraseid liikumisvõimalusi. «Arvestame ka sellega, et inimeste soovid, vajadused ja võimed on erinevad – uues rakenduses on leitavad kõik Tartus pakutavad võimalused õues aktiivselt vaba aega veeta,» sõnas Lees.