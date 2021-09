Muuseumi kuraator Rait Männik ütles, et olümpiavarustuse Tartusse jõudmise nimel avaldati soovi juba olümpia toimumise ajal ning erinevate sportlastega tuli pikalt suhelda, et võimalikult huvitavaid esemeid kohapeale saada. «Oleme kõigega rahul, eraldi välja tooksin ehk vehklemisnaiste vahendite ja rõivaste kollektsiooni,» kinnitas Männik. Ta lisas, et muuseumi tagatubades on ka sellist varustust, mida publiku silmad praegu ei näe. Näiteks pakkus ratsutaja Dina Ellerman muuseumile lahkeks kasutamiseks oma hobuse sadulatekki.

Fotonäitusel on kasutatud nelja kodumaise fotograafi pilte: Andres Putting, Hendrik Osula, Karli Saul ja Tairo Lutter. Spordimuuseumi arendusjuhi Ingris Suvi sõnul teeb näituse puhul meele heaks just see, et näitus annab võimaluse näha meie sportlaste saavutusi läbi kodumaiste fotograafide kaamerasilma. «Rõõm on tõdeda, et väike osa olümpiamängudel tehtud kaadritest on nüüd jõudnud spordimuuseumi seintele. Need 20 ja tuhanded teised fotod jäävad meie sportlaste saavutusi, ebaõnnestumisi, võite ja kaotusi suurejooneliselt spordipeolt meenutama aastateks,» lisas Suvi.