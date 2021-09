Kohus leidis, et Valvo Semilarski otsuseid kahe Tartus asuva kinnistu enampakkumismüügile suunamise osas ei saa pidada temaga seotud ettevõtte AS Aqua Marina suhtes tehtud otsusteks.

Semilarskiga seotud ettevõttel Aqua Marinal oli nende otsuste suhtes mõningane huvi ehk avada neil kinnistutel bensiinijaamad. Kriminaalkolleegiumi hinnangul ei saa seda huvi pidada aga piisavalt suureks, et see mõjutas Semilarski otsuseid. Seetõttu tühistas ringkonnakohus maakohtu süüdimõistva otsuse selles toimingupiirangute rikkumise osas ja mõistis Semilarski õigeks.

Ülejäänud osas jättis ringkonnakohus esimese astme kohtu otsuse muutmata. Semilarski süüd karistuse mõistmisel hinnates tõi kohus välja, et Semilarski rikkus toimingupiirangut suisa kaheksa korda, sealjuures hääletas lubamatul moel tervelt kümme korda.

Semilarski küll arvas, et ta käitub õigesti, ent ta oleks pidanud kõrge ametnikuna endale seaduse selgeks tegema. Kohus rõhutas, et seaduse mitte tundmine Semilarskit vastutusest ei vabasta ning tõi välja, et Semilarski eksimus oli talle välditav.