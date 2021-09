Hullem kui vene ajal: Jõgeva kanti piinavad elektrikatkestused

Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev sõitis sel ajal parasjagu Põltsamaalt õpetajate tänuürituselt Jõgevale. «Kui sellest kuulsin, helistasin Elektrilevi suurkliendihaldurile, et uurida, milles asi, kaua me vooluta oleme, et teaks, milleks ja kuidas valmistuda. Aga haldur minu kõnet vastu ei võtnud,» rääkis ta.