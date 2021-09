Noor MMA võitleja teenis tähtsa võidu

Kängsepp ​(U14, 57 kg kaalukategooria) pidas kaks matši. Esimese matši võidu otsustasid kohtunikud ning finaalis alistus vastane anakondakägistusega. «Arvestades, et Taisto on vabavõitlusega tegelenud kolm aastat, on see väga tubli sooritus,» ütles treener Ott Tõnissaar.