Soojatootja N.R. Energy juhataja Richard Viies märkis, et 1,51 miljonit eurot maksma läinud täisautomaatne katlamaja on varustatud kõige kaasaegsema soojatootmise tehnoloogiaga, mis suurendab töökindlust ja soojatootmise efektiivsust. «Uue katlamaja ehitus oli vajalik, kuna väiksemates asulates ei tasu fossiilsel põlevkivi kütteõlil töötavad katlamaja tänapäeval enam ära. Uus katlamaja töötab peamiselt hakkpuidul, mis on taastuvenergia allikas ja seega keskkonnasõbralik,» selgitas Viies.

Elva vallavanem Heiki Hansen lausus, et omavolitus tervitab investeeringuid väiksemate asulate soojatoomise kaasajastamisse. «Ajal kui elektri ja fossiilsete kütuste hinnad löövad nii Eestis kui maailmas järjest uusi rekordeid, on väga oluline kaasajastada soojatootmist ning viia see üle taastuvatele energialiikidele. Rõngu uus katlamaja on eeskujuks teistele piirkondadele ning loodetavasti pakub see leevendust ka kohalike elanike küttearvetel,» märkis Hansen.