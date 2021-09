Tartu linnapea Urmas Klaas kutsub kõiki tartlasi aktiivselt kaasava eelarve hääletusel osalema. «Ootan aktiivset osavõttu, sest valikus on 25 väga head ideed, millest igaüks muudaks linnakeskkonda kvaliteetsemaks. Kaks ideed viime kindlasti järgmisel aastal ellu, kuid samas on kogu ideede nimekiri meile ka heaks infoallikaks edasiste tööde planeerimisel,» täpsustas linnapea.

30. septembril kell 17 on huvilised oodatud Lodjakotta, kus ideede autorid tutvustavad oma ideid ja vastavad küsimusele, kuidas just nende idee muudab Tartu paremaks. Üritusest tehakse ka otseülekanne, mida saab jälgida nii Tartu kodulehe kui ka Facebooki vahendusel. Kohapeal on vajalik tervisetõendi olemasolu.