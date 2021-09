Elu- ja liigirikkus on need märksõnad, millega meie kaasajal asendatakse mõistet pargiarhitektuur. See vast pole viimase suhtes solvang, kuna pargiarhitektuurgi tegeles põhiliselt liigi- ja vormirikkusega oma sajanditepikkuses loos. Kogu see parkide kujundamine ja hooldamine on tegelikult olnud üsna kallis ettevõtmine, kohati kallimgi kui hooned, mille ümber nad rajati.