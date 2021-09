Olja Raudonen ja Camillo Cabassi astuvad duona publiku ette esimest korda, aga lubasid, et annavad kontserte edaspidigi. FOTO: Teresa Järve

Rahvusvahelisel muusikapäeval mängivad Tartus kaks tšellisti, kes pole varem koos üles astunud. Küll on publikule tuttav Olja Raudonen, kes korraldab Eestis kontserte juba aastaid. Ta on näidanud end võimeka sooloesinejana, kes ilma publikuta elada ei suuda. Ka on ta mänginud mitmes kammermuusikaansamblis.