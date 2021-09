Projekti raames on kavas linnaliine teenindama panna kolm vesinikul töötavat bussi, mille aastane hinnanguline läbisõit on kuni 240 000 kilomeetrit. Vesinikku planeeritakse toota rohelisest elektrienergiast ja veest elektrolüüsi teel.

Tartu on üks vähestest linnadest Euroopas, kus kogu ühistranspordisüsteem on viidud üle taastuvkütusele – alates 2020. aastast sõidavad Tartu linnaliinide bussid biometaaniga.

Vesiniku tootmise, tankimise ja busside hankimise tagavad koos Tartu linnaga rohevesiniku projektis osalevad partnerid AS Alexela, Eesti Energia AS ja AS GoBus.

Vesinikkütuse kasutuselevõtul on ühe liinikilomeetri maksumus ühe euro võrra kõrgem praegu kehtivast maksumusest. See tähendab, et hinnanguline lisakulu linnale vesinikbusside kasutuselevõtul on 240 000 eurot aastas.