Autoga minnakse õige pea võistlema päikeseautode võistlusele Solar Challenge Morocco. «14. oktoobril läheb auto Maroko poole teele, peenhäälestus on veel jäänud, aga kõik oluline on küljes ja ma usun, et me oleme ehitanud töökindla auto, aga eks see tõde selgub Marokos,» ütles Solaride’i tegevjuht Kristel Leif. Võitlusel sõidetakse 2500 kilomeetrit läbi kõrbe, mis kestab viis päeva.