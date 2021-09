Üks korraldajatest, Kertu Birgit Anton, on käinud kliimastreikidel juba 2019. aastast. Ta avaldas veendumust, et need aktsioonid on aidanud ühiskonnas kliimaprobleeme esile tõsta ning pannud inimesi lahenduste üle mõtlema. «Samas oleme väsinud kuulamast poliitikuid ütlemas, et tuleb tegutseda. Aeg on reaalselt midagi ette võtta. Kliimakriis on meie kõigi kriis,» selgitas Anton. Tema sõnul saab iga inimene ennast ka ise selles valdkonnas harida, mis on esmavajalik samm muutusteks.