Friday Night Runil ja Tartu Linnamaratonil kontrollitakse kõikide osalejate nakkusohutust alates 18. eluaastast. Nakkusohutuse tõendi esitamise nõue kehtib ka saatjatele ja pealtvaatajatele, kes soovivad võistlusalasse siseneda. Samuti on võimalik teha 1. ja 2. oktoobril kiirtest.

Tartu Linnamaratoni projektijuht Oliver Kivimäe sõnul jätkatakse jooksuüritusel keskkonnasäästlikult ja pakutakse koostöös Eesti Pandipakendiga toitlustusalas sööki ja jooki pandinõudest, kuid nõude eest sel korral osalejatelt pandiraha ei küsita. «Proovime Linnamaratonil eksperimendi korras, kuidas õnnestub pandinõude kasutamine ilma tagatisraha küsimata. Usun ja loodan, et inimesed on hoolivad, tagastavad pärast söömist nõud ja saame selliselt ka tulevikus jätkata,» selgitas Kivimäe.

Ta lisab, et soov on edaspidi Linnamaratoni teeninduspunktides jooki korduvkasutatavatest topsidest pakkuda.

Lisaks põhipäeval toimuvatele jooksudele, on võimalik jooksuvõistlusest osa võtta ka virtuaalselt 24. septembrist 10. oktoobrini. Maratoni, poolmaratoni ja 10 km kõrval on sel aastal ka uuendusena maratoni kombo, mis tähendab, et 42 km saab läbida mitmes osas, minimaalselt 4,2 km korraga.